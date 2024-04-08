شرطة هايتي تستعيد سفينة شحن مختطفة بعد اشتباكات مع العصابات لمدة 5 ساعات

أعلنت الشرطة الهايتية أنها استعادت سفينة شحن مختطفة محملة بالأرز بعد اشتباكات مع العصابات استمرت أكثر من خمس ساعات.

وقالت السلطات الهايتية في بيان: إن "اثنين من ضباط الشرطة أصيبا وقتل عدد غير محدود من أفراد العصابات في تبادل إطلاق النار الذي وقع يوم السبت قبالة ساحل العاصمة بورت أو برنس".

وأضافت: "شكلت استعادة السفينة انتصارا نادرا لقوات الشرطة التي تعاني من نقص التمويل والتي تكافح من أجل قمع عنف العصابات في أعقاب سلسلة من الهجمات التي بدأت في 29 فبراير".

وأوضحت الشرطة في بيان أن "المسؤولين عن عملية الاختطاف هم أعضاء في عصابتين تدعى 5 ثواني وعصابة طالبان"، مشيرة إلى أن "المسلحين استولوا على سفينة النقل ماغالي يوم الخميس أثناء مغادرتها ميناء فاريو".

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هذا وذكرت إذاعة "تيلي مينرونومي" أن "العصابات اختطفت كل من كان على متن السفينة وسرقت حوالي 10 آلاف كيس أرز من أصل 60 ألفا كانت تحملها، حيث كانت السفينة متوجهة إلى مدينة كاب هايتيان على الساحل الشمالي".

كما أشار موقع "راديو غرافي" الإخباري أيضا، إلى أن "عصابة طالبان استخدمت جرافة لهدم مركز للشرطة في ضاحية كانان في بورت أو برنس، حيث قتل ما لا يقل عن أربعة من رجال الشرطة في الهجوم الأخير".

المصدر: "أ ب"