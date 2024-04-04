عصابات مسلحة تنهب مكتبة هايتي الوطنية

نهبت عصابات مسلحة في هايتي المكتبة الوطنية يوم أمس الأربعاء، مما عرض الوثائق التاريخية للبلاد للخطر، بحسب "فرانس برس".

وقال مدير المكتبة دانجيلو نيارد: "إن تاريخ هايتي مهدد"، وأشار إلى أن المكتبة تحتوي على وثائق نادرة عمرها أكثر من 200 عام وتعتبر مهمة للتراث الهايتي.

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ووفقا للوكالة، تعرضت جامعتان في هايتي لهجوم من هذا القبيل الأسبوع الماضي.

وأدانت اليونسكو الهجمات على المؤسسات التعليمية في العاصمة بورت أو برنس.

وفي مطلع شهر مارس الماضي، أفادت شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية نقلا عن مصدر، بأن عصابات هاجمت عدة مبان حكومية في عاصمة هايتي بورت أو برنس، بما في ذلك القصر الرئاسي، وسقط العديد من الضحايا.

وبدأ إطلاق النار وسط العاصمة الهايتية بورت أو برنس وفي منطقة المطار الدولي بالمدينة في 29 فبراير، في غياب رئيس الوزراء أرييل هنري الذي كان في كينيا في محاولة لتنسيق تفاصيل نشر قوات مسلحة أجنبية في هايتي لمحاربة العصابات.

المصدر: نوفوستي