اختطاف "يوتيوبر" أمريكي شهير من أصل عربي على يد عصابة خطيرة في هايتي

كشفت تقارير إعلامية عن اختطاف يوتيوبر أمريكي شهير من أصل لبناني يدعى إديسون بيير معلوف، ومعروف باسم "YourFellowArab" أو "Arab" من قبل عصابات في هايتي.

وسط هذه الأنباء، قال اليوتيوبر البريطاني مايلز روتليدج الشهير باسم "لورد مايلز" إنه تواصل مع معلوف عبر هاتف أحد الخاطفين، حيث كتب في سلسة تغريدات عبر صفحته على منصة "إكس" أن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 600000 دولار من أجل إطلاق سراحه، ثم خفضوها إلى 60 ألفا.

The famous Youtuber @YourFellowArab has been kidnapped in Haiti by the natorious 400 Mawozo gang 24 hours after entering the country.



I have spoken to Arab through the kidnappers phone. This is what we know pic.twitter.com/Gg3EacMSut — Lord Miles (@real_lord_miles) March 29, 2024

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وأضاف أن هذا "العربي" المعروف بفيديوهاته عن السفر والطعام ولقائه بأخطر رجال العصابات، "محتجز في قفص لكن معنوياته عالية، ومتفائل بالإفراج عنه قريبا"، مشيرا إلى أنه جرت محاولة سابقا لدفع الفدية، لكنها سارت بشكل خاطئ، وأن العديد من الأشخاص يبذلون جهدهم لمساعدة البلوغر.

هذا وانتقد مايلز الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية على عدم تدخلها بقوة وتأمين إطلاق سراح اليوتيوبر.

وحسب ما نشر مايلز، وعد معلوف متابعيه بتوثيق تجربته هذه في فيديو فور تحريره.

كما نشر مايلز آخر محادثة بينه وبين معلوف، حيث قال الأخير إنه من المحتمل أن يقابل "الزعيم" (زعيم العصابة على ما بيدو).

I'm in contact with Arab in Haiti through the kidnappers, if you can offer help in any way, please freely dm me. I can dm Arabs family too pic.twitter.com/OJI0OxCxw0 — Lord Miles (@real_lord_miles) March 29, 2024

وعن آخر تغريدة له، كان إديسون قد كتب في 11 مارس الجاري على منصة "إكس" قبل سفره إلى هايتي المضطربة: "سأذهب في رحلة، فإن مت فشكرًا لمتابعتكم، وإن عشت فكل الفضل لله".

Going on another one of those trips 🤫



If I die, thanks for watching what I’ve put out. If I live, all glory to God. — Arab (@YourFellowArab) March 11, 2024

وكانت السلطات في هايتي قد أعلنت حالة الطوارئ في وقت سابق من شهر مارس، وتشمل حظر التجول ليلا في الإدارة الغربية التي تضم العاصمة، إثر وضعها الذي يمزقه عنف العصابات وأزمة الحكم.

المصدر: RT