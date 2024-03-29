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اختطاف "يوتيوبر" أمريكي شهير من أصل عربي على يد عصابة خطيرة في هايتي

مجتمع

اختطاف
twitter.com/real_lord_miles
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كشفت تقارير إعلامية عن اختطاف يوتيوبر أمريكي شهير من أصل لبناني يدعى إديسون بيير معلوف، ومعروف باسم "YourFellowArab" أو "Arab" من قبل عصابات في هايتي.

وسط هذه الأنباء، قال اليوتيوبر البريطاني مايلز روتليدج الشهير باسم "لورد مايلز" إنه تواصل مع معلوف عبر هاتف أحد الخاطفين، حيث كتب في سلسة تغريدات عبر صفحته على منصة "إكس" أن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 600000 دولار من أجل إطلاق سراحه، ثم خفضوها إلى 60 ألفا.

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وأضاف  أن هذا "العربي" المعروف بفيديوهاته عن السفر والطعام ولقائه بأخطر رجال العصابات، "محتجز في قفص لكن معنوياته عالية، ومتفائل بالإفراج عنه قريبا"، مشيرا إلى أنه جرت محاولة سابقا لدفع الفدية، لكنها سارت بشكل خاطئ، وأن العديد من الأشخاص يبذلون جهدهم لمساعدة البلوغر.

هذا وانتقد مايلز الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية على عدم تدخلها بقوة وتأمين إطلاق سراح اليوتيوبر.

وحسب ما نشر مايلز، وعد معلوف متابعيه بتوثيق تجربته هذه في فيديو فور تحريره.

كما نشر مايلز آخر محادثة بينه وبين معلوف، حيث قال الأخير إنه من المحتمل أن يقابل "الزعيم" (زعيم العصابة على ما بيدو).

وعن آخر تغريدة له، كان إديسون قد كتب في 11 مارس الجاري على منصة "إكس" قبل سفره إلى هايتي المضطربة: "سأذهب في رحلة، فإن مت فشكرًا لمتابعتكم، وإن عشت فكل الفضل لله".

وكانت السلطات في هايتي قد أعلنت حالة الطوارئ في وقت سابق من شهر مارس، وتشمل حظر التجول ليلا في الإدارة الغربية التي تضم العاصمة، إثر وضعها الذي يمزقه عنف العصابات وأزمة الحكم.

المصدر: RT

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