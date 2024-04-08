الأمم المتحدة: غوتيريش يشاطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقها بشأن محطة زابوروجيه

أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشاطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقها بشأن الهجمات على محطة زابوروجيه الذرية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إن "الأمين العام يشاطر القلق الذي أعرب عنه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي بشأن الهجمات بالطائرات المسيرة على المحطة الذرية".

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وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق أن القوات الأوكرانية استهدفت محطة زابوروجيه الذرية بطائرات مسيرة يوم 7 أبريل، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وفي وقت لاحق أعلنت إدارة محطة زابوروجيه يوم 8 أبريل عن إسقاط طائرة مسيرة جديدة فوق المحطة.

وأعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا ستثير قضية الهجمات على محطة زابوروجيه خلال إحدى الجلسات القادمة لمجلس الأمن الدولي، فيما نفت أوكرانيا ضلوع قواتها المسلحة في الهجمات على المحطة الذرية.

المصدر: تاس