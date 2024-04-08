تجميد عمل وحدة الطاقة السادسة من محطة زابوروجيه الكهروذرية عقب تعرضها لهجوم أوكراني جديد

أعلن المكتب الصحفي لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية اليوم الاثنين استهداف القوات الأوكرانية وحدة الطاقة السادسة في المحطة باستخدام طائرة مسيرة، دون وقوع أضرار بجسم القبة.

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وأشار المكتب في بيان نشر عبر "تلغرام" إلى أن المسيرة الأوكرانية التي أسقطت فوق وحدة الطاقة في المحطة لم تنفجر ولم تحدث أي أضرار في معدات وسقف قاعة التوربينات بوحدة الطاقة، كما ولم تسجل أي تهديدات بانتهاك حدود السلامة الأمنية.

ولفت البيان إلى أن تصميم المحطة المدني ساهم بشكل كبير في الحيلولة دون إجراء مناورات عسكرية داخلها أو في محيطها، بالنظر على أن مثل هذه العمليات ستؤثر بشكل كبير على سلامة المحطة وتؤدي على عواقب كارثية.

وبحسب البيان تم وضع قبة الوحدة السادسة التي تعرضت لهجوم المسيرة الأوكرانية في وضع "الإيقاف البارد"، ما يعني أن الوحدة السادسة كغيرها من وحدات الطاقة الأخرى لا تنتج الكهرباء حاليا.

وتقع محطة زابوروجيه النووية، على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها. ومنذ مارس 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية، تحت حماية القوات الروسية.

واعتبر حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي في وقت سابق، أنه من المهم استغلال كافة الفرص الدبلوماسية لمنع التهديد النووي بسبب القصف الأوكراني لأراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

المصدر: RT