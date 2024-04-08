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وسائل إعلام: مستشار ترامب ينفي ما تردد عن وجود خطة لأوكرانيا

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وسائل إعلام: مستشار ترامب ينفي ما تردد عن وجود خطة لأوكرانيا
Globallookpress SMGKeystone Press Agency
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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نفى جيسون ميلر مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تقارير إعلامية تحدثت عن أن لديه خطة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، تتضمن تخلي كييف عن مطالباتها بشبه جزيرة القرم ودونباس.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كتبت، نقلا عن مصادر، أن ترامب صرح سرا بأنه يستطيع إنهاء الصراع بأوكرانيا من خلال "الضغط على كييف للتخلي عن مطالباتها بشبه جزيرة القرم ودونباس.

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وأفادت صحيفة "نيويورك بوست"، ردا على "واشنطن بوست" بأن "أحد مستشاري حملة ترامب وصف قصة (واشنطن بوست) بأنها مزيفة، وأصر على أن رئيسه لن يتخذ قرارا بشأن خطة السلام حتى يتولى منصبه، ويتمكن من تقييم الخيارات بشكل صحيح". ووصف ميلر ترامب، بحسب الصحيفة، بأنه "الوحيد الذي يتحدث عن وقف عمليات القتل، في حين أن الرئيس الحالي بايدن يتحدث عن المزيد والمزيد من جرائم القتل".

وكان ترامب قد وعد مرارا وتكرارا، خلال حملته الرئاسية، بحل الوضع في أوكرانيا إذا فاز في الانتخابات. وبحسب السياسي، فإنه سيفعل ذلك حتى قبل التنصيب.

المصدر: نوفوستي

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