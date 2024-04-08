وسائل إعلام: ترامب يشكو من عدم قدوم مهاجرين من "الدول الجيدة"

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن أسفه لأن مهاجري الدول "الجيدة" مثل الدنمارك وسويسرا والنرويج لا يأتون إلى الولايات المتحدة بعكس مهاجري إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

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جاء ذلك وفقا لما نشرته "نيويورك تايمز" نقلا عن ترامب، الذي قال، خلال حملة لجمع التبرعات في فلوريدا، إن المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة هم "خريجو سجون"، ووصف البلدان التي يأتون منها بأنها "كوارث"، وتابع: "لماذا لا نسمح للأشخاص من البلدان الجيدة أن يأتون إليها.. بلدان جيدة، مثل الدنمارك وسويسرا؟ هل لدينا أشخاص يأتون من الدنمارك؟ من سويسرا؟ من النرويج؟".

وأشارت الصحيفة إلى تصريح سابق مثير للجدل لترامب عام 2018، وصف فيه دول العالم الثالث بـ "الأفعى".

وأضاف ترامب أن كلماته قد تعتبر فظيعة، إلا أنه لا يرى فيها أي شيء مستهجن.

وتشهد الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية، حيث سجل مسؤولو الحدود عبور 302 ألف مهاجر غير شرعي في ديسمبر الماضي وحده، وهو أكبر عدد خلال شهر واحد. إضافة إلى ذلك، تم تسجيل عدد قياسي من المهاجرين غير الشرعيين طوال السنوات الثلاث، خلال رئاسة جو بايدن للولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي