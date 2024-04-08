النازيون الجدد الأوكرانيون يحاولون عرقلة عرض فيلم وثائقي لـ RT في إيطاليا

حاول "ناشطون" أوكرانيون عرقلة العرض الأول لفيلم RT "دونباس – أمس واليوم وغدا" عند مدخل السينما بملصقات معادية للروس، وهم يرددون شعارات نازية.

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جاء ذلك وفقا لما نشرته رئيسة تحرير RT مارغريتا سيمونيان بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابعت: "برغم كل ذلك، بيعت القاعة بالكامل. أراد الإيطاليون بصدق أن يعرفوا الحقيقة عن دونباس والميدان وأسباب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا. وقد تحدثت مخرجة الفيلم تاتيانا بورش عبر الفيديو".

وأشارت سيمونيان إلى أن هذا هو العرض الأول للفيلم الوثائقي من RT في الاتحاد الأوروبي، وسوف يليه عروض أخرى في ثلاث مدن إيطالية أخرى، وأكدت رئيسة تحرير RT أن القناة عازمة على صنع المزيد من هذه الأفلام الوثائقية.

المصدر: RT