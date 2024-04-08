أنقرة وموسكو تتبادلان المعلومات حول هجوم "كروكوس" الإرهابي

أكد مصدر بوكالات إنفاذ القانون أن موسكو وأنقرة تواصلان تبادل المعلومات حول هجوم "كروكوس" الإرهابي، ويدرس الجانب التركي البيانات المتعلقة بصلات المهاجمين بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "يستمر تبادل المعلومات بين الهياكل ذات الصلة فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي في كروكوس. وكما تعلمون، تحارب أنقرة بنشاط العناصر المرتبطة بتنظيم داعش وفي هذا الصدد، تتم دراسة كافة البيانات المتعلقة بصلات المهاجمين".

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يشار إلى أن أحد المعتقلين المتورطين في هجوم كروكوس الإرهابي اعترف بأنه وصل من تركيا في 4 مارس الماضي، وقال أيضا إنه تم عرض مبلغ نصف مليون روبل عليه مقابل قيامه بقتل الناس.

وعلمت "نوفوستي" أن المتهم الآخر، فريدون شمس الدين، نشر صورا من إسطنبول على موقع "إنستغرام" في فبراير. وظهرت على حسابه 8 منشورات في يوم واحد هو 23 فبراير. وتشير جميع الصور الفوتوغرافية تقريبا إلى الموقع الجغرافي "أكساراي، إسطنبول".

ومن بين الصور المنشورة صور لشمس الدين نفسه، بالإضافة إلى صور على الأغلب أنها ملتقطة في مسجد الفاتح.

ووقع هجوم كروكوس الإرهابي مساء 22 مارس الماضي قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي هول" في كراسنوغورسك بالقرب من العاصمة موسكو.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الطوارئ، توفي 144 شخصا في هذا الهجوم الإرهابي وتم الإعلان عن يوم حداد وطني بتاريخ 24 مارس.

المصدر: نوفوستي