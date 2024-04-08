مقتل فتاة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطق النار على فلسطينية من الأغوار بعد أن حاولت تنفيذ عملية طعن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إنه "قبل قليل وصلت مخربة فلسطينية إلى مفرق تيسير في الأغوار وبعد أن رفضت الانصياع إلى تعليمات الجنود بالتعرف على نفسها وحاولت طعن جنود الجيش في الموقع قام الجنود بإطلاق النار وتحييدها"، مؤكدا أنه "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

من جهته، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني تلقيه بلاغا عن إصابة فتاة بجروح بالرصاص الحي على حاجز تياسير قرب طوباس، شمال شرقي الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه تم منع طاقم الإسعاف من الوصول لموقع إصابة الفتاة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية، بـ"استشهاد فتاة لم تعرف هويتها بعد برصاص قوات الاحتلال عند حاجز تياسير العسكري شرقي طوباس".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال أغلق الحاجز بكلا الاتجاهين.

المصدر: RT + "وفا"