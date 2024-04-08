"فاينانشال تايمز": واشنطن تخشى رسم "خطوط حمراء" في العلاقات مع بكين

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة تخشى رسم "خطوط حمراء" في علاقاتها مع الصين، لأن ذلك قد يؤدي إلى جولة جديدة من التوتر في العلاقات بين البلدين.

وقال المسؤول: "إذا وضعت للصينيين خطا أحمر، فسيقتربون منه كثيرا، وقد يقومون بتجاوزه".

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وأشارت الصحيفة إلى أنه في قمة ثلاثية هذا الأسبوع مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والزعيم الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، سيحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلطات الصين من عواقب "تصرفاتها العدوانية المتزايدة" في بحر الصين الجنوبي.

وبحسب المصادر، يعتزم بايدن التعبير عن مخاوف جدية بشأن الوضع حول منطقة بروز توماس الثاني (Second Thomas Shoal -المعروف كذلك بضحالة أيونجين، وهي شعاب مرجانية في أرخبيل سبراتلي في بحر الصين الجنوبي، على بعد 105 ميلا إلى الغرب من جزيرة بالاوان الفلبينية).

في مارس الماضي، قال الجيش الفلبيني إن خفر السواحل الصيني استخدم خراطيم المياه ضد سفينة إمداد فلبينية في بحر الصين الجنوبي بالقرب من المنطقة المذكورة.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأمريكي قوله: "الصين لا تقدر بشكل صحيح احتمالية التصعيد. لقد حاولنا التوضيح في عدد من المحادثات، أن معاهدة الدفاع المشترك بيننا تنطبق على البحارة والسفن الفلبينية... وبالتالي، على السفينة الفلبينية Sierra Madre. يجب على الصين أن تعيد النظر في تكتيكاتها أو بتحمل ضربة جوابية جدية".

في وقت سابق ذكرت الأنباء أن زعماء الفلبين والولايات المتحدة واليابان، سيعلنون خلال القمة الثلاثية المقبلة في واشنطن، موقفا مشتركا بشأن الأحداث في بحر الصين الجنوبي.

المصدر: نوفوستي