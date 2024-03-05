اصطدام سفينتين عسكريتين فلبينية وصينية في بحر الصين الجنوبي

أعلن خفر السواحل الفلبيني أن إحدى سفنه تعرضت لأضرار إثر اصطدامها بسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني اليوم الثلاثاء خلال مهمة إمداد في بحر الصين الجنوبي.

وقال العميد في خفر السواحل الفيليبيني جاي تارييلا في منشور إن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني ترافقها مجموعة سفن قامت "بمناورات خطيرة و"عرقلة" نتج عنها تصادم أدى إلى "أضرار طفيفة في هيكل سفينة خفر السواحل الفيليبيني".

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وأشار إلى أنه تم نشر سفينة "بي ار بي سندانغان" وسفينة ثانية "لدعم عملية التناوب وإعادة تموين القوات المسلحة الفلبينية" في المنطقة.



وأعلن خفر السواحل الصيني الثلاثاء في بيان أنه "اتخذ إجراءات السيطرة" ضد ما وصفه ب"توغل غير قانوني" لسفن فيليبينية في جزء متنازع عليه من بحر الصين الجنوبي.

وقال البيان "في 5مارس، اتخذ خفر السواحل الصيني إجراءات السيطرة وفقا للقانون ضد تسلل غير قانوني لسفن فيليبينية في المياه المتاخمة لشعاب ريناي جياو المرجانية في جزر نانشا الصينية".

و"ريناي جياو" هو الاسم الصيني لجزيرة "ساكند توماس شول" ضمن مجموعة جزر "سبراتلي" التي تطلق عليها بكين اسم "نانشا".

وهذا الاصطدام هو الحادث الثاني من نوعه منذ ديسمبر، عندما أطلقت سفن صينية خراطيم مياه على زوارق عسكرية فيليبينية.

المصدر: أ ف ب