سيناتور روسي يصف مهمة الناتو في أوكرانيا بأنها "تسلل زاحف"

علق رئيس لجنة السياسة الإعلامية بمجلس الاتحادالروسي ، أليكسي بوشكوف، على إمكانية إنشاء مهمة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، بأنه "تسلل زاحف" إلى أوكرانيا، يتخذ أشكالا رسمية.

جاء هذا التعليق ردا على تصريح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي الذي تحدث عن امكانية انشاء مهمة لحلف الناتو في أوكرانيا.

وكتب بوشكوف في قناته على "تلغرام": أولا المهمة، ثم التنسيق، بعدها الدراسة، فالتدريب، وهكذا يستمر التسلل الزاحف لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، آخذا أشكالا رسمية.

وفي وقت سابق، قال سيكورسكي، خلال كلمة ألقاها في بروكسل، إن دول الناتو أنشأت مهمة مشتركة في أوكرانيا. وأوضح أن إنشاء البعثة لا يعني دخول الناتو بشكل مباشر في صراع مسلح.

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وأوضح الوزير البولندي أن هذا لا يعني أننا ذاهبون إلى الحرب، لكننا قادرون الآن على استخدام قدرات حلف الناتو على التنسيق والتدريب والتخطيط في دعم أوكرانيا بطريقة أكثر اتساقا.

وأضاف أيضا أنه سيتم إجراء المزيد من التدريب للقوات الأوكرانية في بولندا.

المصدر: نوفوستي