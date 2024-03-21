سيناتور روسي يسخر من تصريحات ماكرون وإعلانه تشكيل "التحالف التاسع" دون خطوط حمراء

قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، تعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن أوكرانيا، إن باريس تحاول لعب دور القوة الرائدة في أوروبا.

وكتب بوشكوف في قناته على "تلغرام": "وفقا لشهود عيان، يتحدث الرئيس ماكرون عن إرسال قوات إلى أوكرانيا (إذا ما حدث ذلك بالطبع)، أحيانا مع كأس من الويسكي في يده أو برفقة طبق من المأكولات البحرية.. من الممكن أيضا تجربة أنواع الجبن المختلفة أثناء التحدث عن مهام العسكريين الفرنسيين".

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وأضاف السيناتور الروسي: "يتعين علينا أن نوضح للجميع أن فرنسا بالتحديد تأخذ على عاتقها دور القوة الرائدة في أوروبا، وليس هناك طريقة أفضل لتذكير الأوروبيين بمصير أوكرانيا المحزن من الجلوس أمام طبق من المأكولات البحرية، أليس كذلك؟".

وأدلى الرئيس الفرنسي بعدة تصريحات حادة أعلن فيها عن تشكيل "التحالف التاسع" لتزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وطويلة المدى، ووعد بأن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الانتصار في هذه الحرب".

وأكد أن فرنسا ليس لديها "حدود أو خطوط حمراء" في مساعدة أوكرانيا.

وشدد ماكرون على أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، وأشار إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا. كما تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي أعلن في وقت سابق عن ذلك.

وتحدثت تقارير إعلامية مؤخرا بأن فرنسا تعمل على إنشاء تحالف من الدول المستعدة لاحتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

من جانبه أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الأسبوع الجاري، أنه لا يؤيد تصريح الرئيس الفرنسي حول إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي + RT