الأمن الروسي يحتجز 3 متورطين جدد بهجوم "كروكوس" الإرهابي

أعلنت السلطات الروسية أنها احتجزت في مدن موسكو ويكاترينبرغ وأومسك 3 أشخاص متورطين في هجوم مركز "كروكوس" الإرهابي، موضحة أن جميعهم منحدرون من دول آسيا الوسطى.

وقالت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في بيان لها إنه "في مدن موسكو ويكاترينبرغ وأومسك، "تم توقيف مواطن روسي واثنين من المواطنين الأجانب، جميعهم منحدرون من منطقة آسيا الوسطى، تورطوا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمع كروكوس في 22 مارس 2024".

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وأضاف البيان أنه خلال عمليات البحث، تبين أن اثنين من المحتجزين قاما بتحويل أموال لشراء أسلحة نارية ومركبات استخدمت في الهجوم الإرهابي، أما الثالث فهو ضالع بشكل مباشر في تجنيد متعاونين بالهجوم في تمويل منفذيه.

وفي وقت سابق ألقي القبض في موسكو على 10 أشخاص متهمين بتنفيذ هجوم إرهابي ضمن مجموعة منظمة، وأربعة منهم منفذون مباشرون للجريمة.

إضافة إلى ذلك، أبلغ الأمن الفدرالي في 1 أبريل عن اعتقال عدد من المواطنين الأجانب في جمهورية داغستان الروسية، "شاركوا بشكل مباشر في تمويل وتوفير وسائل الإرهاب لمرتكبي" الهجوم الإرهابي في كروكوس، الذي أسفر عن مقتل 144 شخصا.

المصدر: RT