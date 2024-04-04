المحكمة العليا في إسرائيل تقرر فتح خط المياه إلى قطاع غزة

ناقشت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الخميس الادعاء بأن إسرائيل لا تقدم، بل وتمنع، تقديم المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، معلنة أنه "تقرر فتح خط المياه إلى غزة".

وأعلنت أنه "اتخذ قرار بتمديد ساعات العمل في معبر كرم أبو سالم، وفتح خط مياه من ناحال عوز إلى قطاع غزة".

ومع اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، تم إغلاق ثلاثة أنابيب مياه، تم فتح اثنين منها بالفعل، والثالث الذي يستخدم لنقل المياه من إسرائيل إلى شمال قطاع غزة ويزود حوالي 7 بالمائة من احتياجات القطاع، سيتم فتحه الآن.

يذكر أنه في 9 أكتوبر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن فرض حصار كامل على قطاع غزة، في حين قال وزير الطاقة يومها يسرائيل كاتس (يشغل الآن منصب وزير الخارجية)، إنه أمر بقطع المياه عن القطاع.

المصدر: Ynet + RT