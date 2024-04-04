"الشاباك" يعلن توقيف خلية كانت تخطط لاغتيال بن غفير (صورة)

أعلن جهاز الأمن العام في إسرائيل "الشاباك" أنه تمكن من اعتقال خلية من مدينة رهط البدوية، كانت تخطط لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باستخدام "آر بي جيه".

وقال "الشاباك إنه "تم إحباط بنية تحتية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات في إسرائيل، بما في ذلك اغتيال بن غفير"، مبينا أن "الخلية الإرهابية تتكون في معظمها من إسرائيليين يعيشون في رهط، وفلسطينيين يعيشون الضفة الغربية، والذين تآمروا لتنفيذ أنشطة إرهابية في جميع أنحاء إسرائيل".

وكشف التحقيق أن "أعضاء الخلية كانوا يخططون لنشاط إرهابي في إسرائيل، من بينها تنفيذ هجوم ضد قواعد الجيش الإسرائيلي ومطار بن غوريون والمبنى الحكومي في القدس. بالإضافة إلى ذلك، خططوا لتنفيذ هجوم في كريات أربع، وفي هذا السياق كان هناك وكذلك نية اغتيال وزير الأمن الوطني غفير باستخدام صاروخ آر بي جي، ونية اختطاف جنود من الجيش".

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وحسب "الشاباك"، قام أعضاء الخلية بـ"تجنيد عناصر إرهابية ووضع مخطط لاستئجار قطعة أرض في بات هدار أو يوش بغرض إقامة مصنع، بهدف تمويه مجمع تحت الأرض، حيث سيتم التدريب وإنتاج الذخيرة"، مشيرا إلى أن "أعضاء الخلية حاولوا التواصل مع حماس في قطاع غزة للحصول على الرعاية والتمويل المالي والتوجيه لأنشطتهم. وفي هذه الأثناء كان أحد المتورطين من الضفة الغربية على اتصال مع أحد نشطاء حماس في قطاع غزة، والذي عرض عليه التمويل لتنفيذ عمليات في إسرائيل".

وقدمت النيابة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد ضد عشرة من المعتقلين، وتضم: "جرائم التآمر لمساعدة العدو في الحرب، التشغيل بالأسلحة لأغراض إرهابية (الإنتاج)، الاتجار في الأسلحة لأغراض إرهابية، التحضير لارتكاب جريمة قتل تعتبر عملا إرهابيا، محاولة ارتكاب عمل يتعلق بالممتلكات لأغراض إرهابية، الإقامة غير القانونية وجرائم الأسلحة".

المصدر: Kann + Ynet