أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 5 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وتولا.

وقالت الوزارة في بيان: "الليلة، تم إحباط محاولات من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام مسيرات ضد أهداف على أراضي روسيا".

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وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 5 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود (3 مسيرات) وتولا (مسيرتان)".

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن قوات كييف وبدعم غربي حاولت في الصيف الماضي، شن "هجوم مضاد"، إلا أنها أخفقت في اختراق الخطوط الدفاعية للجيش الروسي وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، بلغت حوالي 166 ألف جندي، و800 دبابة، بما في ذلك نصف الدبابات التي تسلمتها من ألمانيا، و123 طائرة و2.4 ألف مركبة مدرعة.

المصدر: تاس