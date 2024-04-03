إحباط هجوم مسلح استهدف مراكز أمنية بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية (فيديوهات)

أعلن مساعد الأمن لمحافظ مدينة سيستان وبلوشستان الإيرانية علي رضا مرحمتي فجر الخميس، أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم مسلح استهدف مراكز أمنية وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المنفذين.

وقال مرحمتي في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الرسمية: "في ثلاث هجمات إرهابية متزامنة، تعرضت مراكز شرطة في تشابهار وراسك لهجوم من قبل جيش العدل الإرهابي"، لافتا إلى أن "التقارير الأولية تشير إلى مقتل إرهابيين اثنين في هذا الهجوم الفاشل".

وأضاف: "لا تزال العملية ضد الإرهابيين وتطهير المناطق التي تمت مهاجمتها مستمرة"، مؤكدا إصابة 3 من المنفذين بجانب القتيلين الاثنين.

ونقلت وكالة "إرنا" عن مصدر أمني قوله "تم تنفيذ ثلاث عمليات إرهابية في وقت واحد في مركز شرطة شابهار 11، ومقرين للحرس الثوري في مدينة راسك".

من جانبه، أعلن تنظيم جيش العدل البلوشي، عن بدء عمليات متسلسلة في مدن تشابهار وراسك وسرباز، وطلب من المواطنين عدم مغادرة منازلهم.

وقال التنظيم الذي تعتبره طهران منظمة إرهابية في بيانه عبر قناته في "تلغرام": "نطلب من الناس الدعاء لنصر مجاهدينا في هذه الليلة من شهر رمضان المبارك".

وأكدت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني، باستهداف مقرين للحرس في مدينة راسك التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وأشار نائب محافظ مدينة سيستان وبلوشستان إلى مقتل ثلاثة من العناصر الأمنية الإيرانية خلال الاشتباكات مع قوات "جيش العدل".

المصدر: RT