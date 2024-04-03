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الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في منطقة "كيشيت" جنوب الجولان

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في منطقة
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أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، أن صفارات الإنذار دوت في منطقة "كيشيت" بمنطقة جنوب الجولان، وأشارت وسائل إعلام إلى إنطلاق صواريخ من الأراضي السورية نحو إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل"، وأظهرت خرائط تتبع نظام الإنذار في إسرائيل انطلاق الإنذار في جنوب الجولان.

وقالت وكالة "سبوتنيك" إن قصفا صاروخيا جرى من الأراضي السورية باتجاه مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل.

يتبع..

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