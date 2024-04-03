"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية بالطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الخميس، استهدافها لقاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية بالطيران المسيّر، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

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وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزّة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الخميس 4 أبريل 2024 ، قاعدة رامات ديفيد الجوية الصهيونية، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

جدير بالذكر أنه مساء يوم الثلاثاء، أكدت حركة "النجباء"، إحدى فصائل المقاومة الاسلامية في العراق أنها "مستعدة لاتخاذ أي إجراء يكون ردا على انتهاكات إسرائيل"، عقب استهداف الطيران الحربي الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في دمشق، واغتيالها لمستشارين كبيرين في الحرس الثوري الإيراني، وآخرين.

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وقد تبنت فصائل المقاومة في العراق بين الحين والآخر، قصف مناطق في إٍسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما حذرت ذات الفصائل، الولايات المتحدة، من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة، ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".

المصدر: RT