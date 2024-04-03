الخارجية البولندية تستدعي السفير الإسرائيلي بعد مقتل متطوع بولندي في غزة

أعلن نائب وزير الخارجية البولندي أندجي شينا اليوم الأربعاء استدعاء السفير الإسرائيلي لدى وارسو جاكوب ليفني إلى الوزارة بعد مقتل متطوع بولندي بغارة إسرائيلية في قطاع غزة.

وقال شينا لوكالة أنباء PAP: "لقد قمت بدعوة السيد السفير الإسرائيلي. أريد أن أتحدث مع السيد السفير حول الوضع الجديد في العلاقات البولندية الإسرائيلية، وكذلك حول المسؤولية الأخلاقية والسياسية والمالية عن الحادث الذي وقع مؤخرا في قطاع غزة".

ووفقا لوكالة الأنباء، من المقرر استدعاء ليفنا لوزارة الخارجية البولندية يوم الجمعة 5 أبريل الجاري.

وفجر الثلاثاء، أفاد مراسلنا من قطاع غزة سائد السويركي بأنه تم إنتشال 5 جثث لأجانب عاملين في منظمات دولية بعد استهداف سيارتهم في جنوب دير البلح. ولاحقا أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد الضحايا من عاملي الإغاثة الأجانب في غزة إلى 7 قتلى.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إلى أن "مهمة التحقيق في الحادثة ستوكل إلى وحدة تقصي الحقائق والتقييم التابعة للجيش الإسرائيلي".

وكانت أكدت المنظمة في وقت سابق من اليوم "مقتل 7 من موظفينا في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرة فريقنا مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي". ووفق المنظمة فإن القتلى هم من "أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطنون مزدوجو الجنسية من الولايات المتحدة وكندا ومن فلسطين".

وقدم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ "اعتذاره" لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" بعد مقتل 7 من عماله في هجوم للجيش الإسرائيلي في دير البلح وسط غزة فجر الثلاثاء.

كما أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء، عن استيائه لمقتل عمال إغاثة تابعين لـ "المطبخ المركزي العالمي"، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تفعل ما يكفي لحماية المدنيين.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي في باريس، بتحقيق "سريع ومحايد" في مقتل سبعة من عاملي الإغاثة في ضربة إسرائيلية فجر اليوم على غزة.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الأربعاء إن "التحقيق الأولي في ملابسات هذا الحادث قد اكتملت، وأقولها بوضوح لم يتم استهداف موظفي الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي عمدا".

المصدر: RT