الرئيس السنغالي الجديد يعين أبرز داعميه في الانتخابات رئيسا للوزراء

عين باسيرو ديوماي فاي بعد ساعات من تنصيبه مساء أمس الثلاثاء رئيسا للسنغال، أبرز داعميه في الانتخابات عثمان سونكو رئيسا للوزراء، متعهدا بإجراء "تغيير منهجي" على رأس الدولة.

وجاء في مرسوم تلاه الأمين العام لرئاسة الجمهورية، عمر سامبا با، على شاشة التلفزيون الحكومي: "تم تعيين عثمان سونكو رئيسا للوزراء".

ومن جهته قال سونكو (49 عاما) على قناة "أر تي إس": "أدرك أهمية الثقة التي وضعها الرئيس فاي، في شخصي" مشيرا إلى أنه سيشكل الحكومة الجديدة "خلال الساعات المقبلة".

وفاز فاي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 24 مارس بعدما حصد 54,28% من الأصوات، وهي المرة الأولى منذ استقلال السنغال عام 1960 يفوز معارض بالرئاسة من الجولة الأولى.

و يلاحق عثمان سونكو، منذ عام 2021، في العديد من القضايا التي طالما ندد بها بـ"اعتبارها مؤامرات دبرتها السلطة لإقصائه من السباق الانتخابي".

وأثارت محاكماته اضطرابات خلفت عشرات القتلى وفرض قيود على الحريات واعتقال المئات من داعميه.

وأوقف في يوليو 2023 بتهمة "الدعوة إلى العصيان"، ورفض المجلس الدستوري ترشيحه للرئاسة في يناير، دعم إثر ذلك ترشيح مساعده باسيرو ديوماي فاي، الموقوف منذ أبريل 2023 بتهمة "ازدراء القضاء" بعد بث رسالة تنتقد القضاء.

وأفرج عن الرجلين من السجن في منتصف مارس بموجب قانون عفو مثير للجدل اقترحه الرئيس ماكي سال من أجل "استرضاء" و"مصالحة" السنغاليين، واحتفل الآلاف من سكان داكار بحريتهما.

المصدر: "أ ف ب"