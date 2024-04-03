وسائل إعلام تكشف موعد أول زيارة لأردوغان إلى العراق منذ 12 عاما

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة العراق في 22 أبريل الجاري للمرة الأولى منذ 12 عاما، حسب وسائل إعلام تركية.

وذكرت قناة A Haber التركية أنه "تم التحضير للزيارة إلى بغداد بشكل نشط خلال الأسابيع القليلة الماضية. ومن المقرر أن يتم خلال مفاوضات أردوغان في العراق التوقيع على حزمة من الاتفاقيات والمذكرات، بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب".

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كما من المقرر أن يزور أردوغان الولايات المتحدة في مايو، حيث يعتزم الاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 9 مايو.

وفي شهر مايو سيزور كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا للقاء أردوغان.

المصدر: A Haber