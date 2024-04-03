الجيش الإسرائيلي يعلن مواصلة عملياته في خان يونس (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن قواته تواصل عملياتها في مدينة الأمل السكنية ومنطقة خان يونس، وأنه "تم العثور على أسلحة وبنية تحتية إرهابية في قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "في منطقة خان يونس، عثر على أسلحة عديدة، وتم استهداف البنية التحتية الإرهابية ومنشآت تخزين الأسلحة"، مشيرا إلى أنه " في مدينة الأمل قتلت قوات الجيش الدفاع وألقت القبض على عدد من الإرهابيين، كما تم العثور على العديد من الأسلحة، بما في ذلك عبوات ناسفة وقنابل يدوية".

وأضاف: "خلال اليوم الماضي، قصفت طائرات مقاتلة عددا من المجمعات المفخخة والأنفاق الإرهابية. بالإضافة إلى ذلك، قصفت طائرات سلاح الجو العشرات من البنى التحتية الإرهابية، بما في ذلك مرافق تخزين الأسلحة ومواقع الإطلاق والمجمعات العسكرية".

المصدر: RT