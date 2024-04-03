اليابان تعلن استئنافها تمويل "الأونروا"

أعلنت اليابان استئنافها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مؤكدة أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الوكالة لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

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وقالت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، في تصريح صحفي بالبرلمان، إن بلادها ستنهي تجميد مساهماتها المالية للأونروا، مشيرة إلى أن "قرابة 35 مليون دولار من التمويل المقرر أصلا جاهزة للصرف".

وأكدت كاميكاوا التي التقت المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في طوكيو الأسبوع الماضي أن "دور الوكالة في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة لا غنى عنه، حتى أثناء عملها على تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر".

وأضافت وزيرة الخارجية اليابانية أن "الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة مستمر في التدهور، إنها مسؤولية بلادنا الاستجابة للأزمة كعضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأردفت أن "مشاركة "الأونروا" ضرورية لتقديم الدعم الإنساني".

وكانت اليابان وعدة دول قد علقت التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة في يناير الماضي، ردا على مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفا يعملون لدى "الأونروا" عن تورطهم في هجوم (7 أكتوبر) على إسرائيل من قبل حركة "حماس".

وأوقفت "الأونروا" الموظفين الذين اتهمتهم إسرائيل بالتورط في هجمات السابع من أكتوبر، وفتحت تحقيقا داخليا مستقلا في الأمم المتحدة بعد هذه الاتهامات.

واستأنفت كندا وأستراليا والسويد وفنلندا وأيسلندا تقديم مساهماتها للأونروا، في حين يواصل المانحون الرئيسيون الآخرون، بما في ذلك الولايات المتحدة، حليفة اليابان الوثيقة، وكذلك بريطانيا، تعليق تمويلهم.

المصدر: "kyodonews"+"وفا"