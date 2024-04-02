تركيا.. أعمال شغب في مدينتي هكاري وأضنة على خلفية الانتخابات المحلية

اندلعت في مدينتي هكاري وأضنة التركيتين، أعمال شغب، وسمع دوي إطلاق نار في الشوارع، وقد نفذت قوات الأمن حملة اعتقالات.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الاحتجاجات اندلعت بعد أن منعت السلطات في مدينة "فان" مرشح المعارضة من المشاركة في انتخابات رئاسة البلدية ولم تعترف بفوزه.

وقد جرت يوم الأحد الماضي عمليات التصويت في الانتخابات المحلية، وأظهرت النتائج الأولية تراجعا كبيرا لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم لصالح المعارضة.

فقد فاز حزب "الشعب الجمهوري" في 36 بلدية من أصل 81 محافظة في تركيا، ما يعني اقتحامه للعديد من معاقل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

ومع فرز أكثر من 90% من صناديق الاقتراع، يتقدم عمدة إسطنبول الحالي أكرم إمام أوغلو، المنتمي لحزب "الشعب الجمهوري"، بفارق كبير في أكبر مدينة ومركز اقتصادي في تركيا؟

وأظهرت النتائج الأولية أن منصور يافاش، رئيس بلدية أنقرة، نجح في الحفاظ على مقعده بفارق كبير يصل إلى 25 نقطة مئوية عن المرشح الآخر.

المصدر: RT + وكالات