كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عما وصفه بالسبب الوحيد الذي حال دون حصول حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه على "النتيجة المرجوة" في الانتخابات المحلية التي جرت أمس.

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ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله أمام حشد من أنصاره في أنقرة إن "السبب الوحيد الذي حال دون حصولنا على النتيجة المرجوة من الانتخابات هو عدم تقديم أنفسنا للشعب بشكل كاف".

وأعلن الرئيس التركي في نفس الوقت أن "الشعب التركي جعل حزب العدالة والتنمية اليوم في الصدارة للمرة الـ15 في الانتخابات".

وأكد أردوغان أن حزبه لا يرى السياسة أداة لمعاندة الشعب أو استصغاره أو تحريضه بل يراها أداة لتقديم أفضل الخدمات للبلد والشعب.

وتساءل قائلا: "إلى أي مصير تنتهي بنا السياسة التي لا يوجد الشعب بداخلها؟ إلى الفاشية، والديكتاتورية، والظلم، ولهذا السبب كنا دوما نبحث عن رضا ودعم الشعب، وسنواصل طريقنا في ما بعد على نفس النهج".

كما أعرب أردوغان عن امتنانه لجميع مواطنيه، "وخاصة إخوتي الأكراد، لحساسيتهم التي أظهروها تجاه قضية الوجود".

المصدر: ترك برس