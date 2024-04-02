قبرص تطلب من المفوضية الأوروبية التوسط لدى لبنان لمنع المهاجرين من مغادرة شواطئه

قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إنه طلب من رئيسة المفوضية الأوروبية التوسط لدى السلطات اللبنانية كي توقف قوارب اللاجئين السوريين المتوجهة إلى بلاده الواقعة شرق البحر المتوسط.

وأضاف الرئيس القبرصي في تصريح للصحفيين، يوم الثلاثاء، أن لبنان يستفيد من المساعدات المالية الكبيرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمواطنيه ولمئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين لا يزال يستضيفهم، لكن ذلك لا يأتي دون شروط.

وأوضح أنه "لا يمكن تقديم هذه المساعدة بينما يتعين علينا نحن التعامل مع هذه القضية"، مضيفا أنه تحدث شخصيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ووفقا لخريستودوليدس فإن "جمهورية قبرص ليست وحدها التي تواجه مشكلة خطيرة، بل الاتحاد الأوروبي نفسه، بالنظر إلى هذه الظواهر التي شهدناها في الأيام الأخيرة".

وفي الـ 48 ساعة الماضية، وصل أكثر من 350 مهاجرًا وطالب لجوء، معظمهم تقريبا من المواطنين السوريين، إلى قبرص باستخدام القوارب، وفقا للمتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس.

ويعتقد أن المزيد من القوارب المحملة بالمهاجرين في الطريق إلى هناك.

المصدر: أ ب