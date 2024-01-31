لبنان.. الأمن العام يعلن بدء التحضير لإطلاق قافلة عودة طوعية للنازحين السوريين

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، اليوم الأربعاء، بدء التحضير لإطلاق قافلة عودة طوعية للنازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم.

وقال مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام إن "التحضيرات بدأت لإطلاق قافلة عودة طوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم في موعد يحدد لاحقا، وذلك ضمن إطار برنامج العودة الطوعية للنازحين السوريين الراغبين بالعودة الى بلادهم".

ولفت إلى أن "طلبات الرعايا السوريين الراغبين بالعودة طوعا إلى بلادهم تقبل لدى مراكز الأمن العام الإقليمية المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة اعتبارا من يوم الخميس الواقع فيه 01/02/2024".

2-تقبل طلبات الرعايا السوريين الراغبين بالعودة طوعاً الى بلادهم لدى مراكز الامن العام الإقليمية المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية إعتباراً من يوم الخميس الواقع فيه 01/02/2024 #الأمن_العام_اللبناني#تضحية_خدمة — الأمن العام اللبناني (@DGSGLB) January 31, 2024

وكانت السلطات اللبنانية أطلقت في مايو 2023 حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، ضمن إجراءات جديدة لضبط عملهم وتحديد من يوجد في لبنان بصورة قانونية، وذلك في ظل ضغط أحزاب لإعادة النازحين.

يأتي ذلك، بينما أعلن بوقت سابق متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بلاده لا تعتبر أن الظروف اليوم مواتية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم لكنها لا تقبل بوضعهم في لبنان.

من جهته، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، إن "النزوح السوري يهدد ديمغرافية لبنان"، منتقدا تعاطي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الموضوع وامتناعها عن تسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام اللبناني.

المصدر: RT