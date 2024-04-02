نائبة ألمانية تدعو الحكومة إلى التوقف عن إمداد إسرائيل بالسلاح

دعت عضو البرلمان الألماني سارة فاجنكنشت الحكومة إلى وقف تسليح إسرائيل على خلفية جرائم الحرب في قطاع غزة، معتبرة استمرار تسليح إسرائيل "تورطا غير مباشر معها في هذه الجرائم".

وقالت النائبة "إنه يعد كنفاق كبير أن يتم تنظيم المساعدات الإنسانية الدولية من ناحية، وتقوم الدول الغربية بتزويد الأسلحة لمواصلة قتل النساء والأطفال من ناحية أخرى. وهذا على الأقل تواطؤ غير مباشر في جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية".

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وطالبت البوندستاغ باتخاذ قرار الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كان سيستمر في توريد الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.

وأوضحت أن مسؤوليات ألمانيا التاريخية لا تشمل دعم إسرائيل فحسب، بل تشمل أيضا الحاجة إلى "إضفاء بعض المنطق على الحكومة الإسرائيلية الخارجة عن السيطرة".

وشددت على أن "حقيقة استهداف الجيش الإسرائيلي لعمال الإغاثة الدوليين الذين أرادوا إطعام الجياع، يجب أن تكون لها عواقب"

وأكدت على ضرورة وقف قتل المدنيين في قطاع غزة ووقف هجمات الجيش الإسرائيلي على الدول المجاورة.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 179 من الحرب لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي الاسرائيلي الى 32845 قتيلا و75392 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

المصدر: نوفوستي