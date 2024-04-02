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قتلى وجرحى إثر اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول (فيديو)

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قتلى وجرحى إثر اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول (فيديو)
اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول
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أفاد مراسلنا بسقوط قتلى وجرحى، اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول في تركيا.

وقال إنه تم تسجيل 10 قتلى إلى حد الآن وعدد كبير من الجرحي، حوالي 7 منهم إصاباتهم خطيرة، في حريق كبير بالمركز المؤلف من 16 طابقا، في منطقة شيشلي وسط إسطنبول.

وأشار مراسلنا إلى أن التعامل مع الحريق لا يزال مستمرا من طرف الجهات المختصة، ولم تعرف حتى الآن أسبابه.

المصدر: RT

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