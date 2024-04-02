قتلى وجرحى إثر اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول (فيديو)

أفاد مراسلنا بسقوط قتلى وجرحى، اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول في تركيا.

وقال إنه تم تسجيل 10 قتلى إلى حد الآن وعدد كبير من الجرحي، حوالي 7 منهم إصاباتهم خطيرة، في حريق كبير بالمركز المؤلف من 16 طابقا، في منطقة شيشلي وسط إسطنبول.

وأشار مراسلنا إلى أن التعامل مع الحريق لا يزال مستمرا من طرف الجهات المختصة، ولم تعرف حتى الآن أسبابه.

🔥Şişli'de gece kulübünde #yangın!



📽Gayrettepe'de bir eğlence merkezinde çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi. pic.twitter.com/T4aD69YcNe — Haber 7 (@Haber7) April 2, 2024

Gayrettepe'de dehşet anları... Zemin katında gece kulübü bulunan binada yangın çıktı... 10 kişi hayatını kaybettihttps://t.co/bXOx731LM1pic.twitter.com/1t1Ll2EW0C — Odatv (@odatv) April 2, 2024

المصدر: RT