بوريل يدين مقتل موظفي "المطبخ المركزي العالمي" في غزة ويطالب بالتحقيق

أدان مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" بقطاع غزة.

وكتب بوريل على منصة "إكس": "أدين هذا الهجوم وأدعو إلى بدء تحقيق في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "على الرغم من كل المناشدات لحماية المدنيين وعمال الإغاثة، ما زلنا نرى أبرياء يقتلون".

وطالب مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، "تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات وتعزيز حماية المدنيين".

This shows that the #UNSC resolution asking for an immediate ceasefire, a full humanitarian access and a reinforced protection of civilians must be immediately implemented. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 2, 2024

وقالت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في وقت سابق من اليوم: "قتل 7 من موظفينا في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرة فريقنا مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي".

وأضافت: "الهجوم ليس على منظمتنا فحسب بل على المنظمات الإنسانية، والقتلى الـ7 من أستراليا وبولندا وبريطانيا ولديهم جنسيات مزدوجة من أمريكا وكندا وفلسطين".

المصدر: RT