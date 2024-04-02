أستراليا تعلن مقتل إحدى رعاياها بغارة إسرائيلية في غزة وإسرائيل تحقق

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أن مواطنة أسترالية بين عاملي الإغاثة الأجانب الذين قتلوا بغارة إسرائيلية وسط قطاع غزة، فيما بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي التحقيق بالحادث.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي إن المتطوعة زومي فرانكوم، كانت تقوم "بعمل قيم للغاية" في توزيع الغذاء في القطاع.

وأردف "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، أستراليا تتوقع محاسبة كاملة للمسؤولين عن مقتل عمال الإغاثة".

وأكد ألبانيزي أن بلاده ستطلب توضيحا من المسؤولين الإسرائيليين.

وقال "نريد مساءلة كاملة عن هذا الأمر، لأن هذه مأساة لم يكن ينبغي أن تحدث أبدا".

وقدم رئيس الوزراء "تعازيه الحارة" لعائلة القتيلة، مضيفا "لم أتشرف بالتعرف عليها".

وشدد ألبانيزي على أن القتيلة "أرادت فحسب أن تمد يد المساعدة من خلال هذه المؤسسة الخيرية، وهذا يوضح كل شيء عن شخصية هذه المرأة الشابة".

من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "يجري مراجعة شاملة على أعلى المستويات لفهم ظروف هذا الحادث المأسوي".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "في أعقاب ورود أنباء عن الحادث المتعلق بموظفي منظمة ((WCK) في قطاع غزة، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي تحقيقا متعمقا في الحادث من قبل أعلى الرتب في الجيش، من أجل فهم جميع ملابسات الحادث.

وأضاف: "يبذل جيش الدفاع الإسرائيلي جهودا كبيرة لتمكين المرور الآمن للمساعدات الإنسانية، ويعمل بالتعاون والتنسيق الكامل مع منظمة (WCK) من أجل دعم جهودها لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة".

ووفق وزارة الصحة في غزة فإن "أربعة عمال إغاثة أجانب من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) قتلوا مع سائقهم الفلسطيني في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارتهم المصفحة وسط قطاع غزة مساء الإثنين".

ومن جهته، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن "الشهداء هم 4 أجانب، (ثلاثة) يحملون الجنسيات البريطانية والأسترالية والبولندية والرابع لم تعرف جنسيته، إلى جانب السائق وهو مترجم فلسطيني، يدعى سيف عصام أبو طه".

وأفاد مراسلنا من قطاع غزة سائد السويركي بأنه تم إنتشال 5 جثث لأجانب عاملين في منظمات دولية بعد استهداف سيارتهم في جنوب دير البلح، مشيرا إلى أنهم تابعون لهيئة الإغاثة "المطبخ المركزي العالمي" الذين يعملون على تجهيز الميناء العائم غرب غزة.

المصدر: أ ف ب+RT