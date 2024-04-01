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نتنياهو: سنوقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل

أخبار العالم

نتنياهو: سنوقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل
Sputnik
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه لن يسمح لقناة "الجزيرة" بالبث من إسرائيل بعد الآن، وأكد أنه ينوي التصرف فورا وفقا للقانون الجديد لوقف نشاط القناة.

وفي وقت سابق اليوم قال المتحدث باسم حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، إن البرلمان سيجتمع في المساء للموافقة على القانون اللازم لإغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل.

وقال الحزب في بيان إن نتنياهو "سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة "الجزيرة" وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون".

المصدر: وكالات

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