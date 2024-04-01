إيران تؤكد أن قنصليتها في دمشق استهدفت بستة صواريخ من مقاتلات "إف-35"

أكد السفير الايراني لدى سوريا حسين أكبري أن بلاده "سترد بشكل حاسم" على قصف إسرائيل للقنصلية في دمشق، مشيرا إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل في الهجوم الذي نفّذته مقاتلات "إف-35".

وأغلقت قوات الأمن المحلية محيط القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث انتشرت جرافات لإزالة الركام والمركبات المتفحمة على الطريق العام.

وقالت وزارة الدفاع السورية إن "العدوان أدى إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله ويجري العمل على انتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض".

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن القيادي البارز في فيلق القدس التابع للحرس الثوري محمد رضا زاهدي قتل في الهجوم إلى جانب خمس شخصيات أخرى في الحرس الثوري.

ويعد القصف الذي وقع اليوم الاثنين على العاصمة السورية دمشق هو الخامس الذي تتعرض فيه سوريا للقصف خلال الأيام الثمانية الماضية.

وقال السفير الإيراني أكبري إن "الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية يعكس حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يعترف بأي قوانين دولية ويقوم بكل شيء مناف للإنسانية لتحقيق ما يريد".

من جانبه، دعا وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان "المجتمع الدولي" إلى "رد جدي" على القصف الاسرائيلي. كما ندد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بشدة بالضربة الإسرائيلية.

وقال المقداد في بيان نقلته وكالة "سانا": "ندين بقوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء"، مضيفا أن "كيان الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا".

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، تبادلت إسرائيل و"حزب الله" القصف مذذاك بشكل يومي تقريبا عند الحدود اللبنانية والسورية.

كما ضربت إسرائيل أهدافا في سوريا، معظمها عسكري وأخرى تابعة لمقاتلين مدعومين من إيران بما في ذلك من "حزب الله".

ويأتي القصف اليوم، بعد ثلاثة أيام على إعلان المرصد السوري عن ضربات إسرائيلية في شمال سوريا أودت بحياة 53 شخصا بينهم 38 جنديا وسبعة من عناصر "حزب الله".

المصدر: فرانس برس