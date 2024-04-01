صحيفة: بولندا تنوي سحب شكواها ضد فون دير لاين في قضية شراء لقاحات "كورونا" من شركة "فايزر"

تنوي بولندا سحب شكواها ضد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بسبب عدم القدرة على الوصول إلى رسائلها النصية القصيرة مع قيادة شركة "فايزر" بشأن شراء لقاحات فيروس "كورونا".

وذكرت الصحيفة أن وارسو تقدمت بشكواها بهذا الشأن في نوفمبر الماضي. وأشارت مصادر حكومية بولندية إلى أنه بعد فوز الحكومة "المؤيدة للاتحاد الأوروبي" في الانتخابات التي جرت في ديسمبر الماضي، "تعمل الحكومة الجديدة على سحب بولندا من هذه القضية".

وفي وقت سابق قالت France Soir أن عددا من بلدان الاتحاد الأوروبي بما فيها بولندا وهنغاريا انضمت إلى الشكوى التي قدمتها محكمة بلجيكية ضد فون دير لاين بسبب استحالة الوصول إلى مراسلاتها مع قيادة شركة "فايزر" بشأن عقود الاتحاد الأوروبي لشراء لقاحات فيروس "كورونا".

في البداية تم تقديم هذا الشكوى ضد فون دير لاين من قبل عضو اللوبي البلجيكي فريدريك بالدان الذي اتهم رئيسة المفوضية الأوروبية بإساءة استخدام السلطة والقضاء على الوثائق والفساد. وفيما بعد انضم إلى هذا الشكوى حزب "الوطنيون" الفرنسي.

المصدر: نوفوستي