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لجنة التحقيق الروسية تنظم فحصا إجرائيا بشأن الأنشطة الإرهابية ضد روسيا

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لجنة التحقيق الروسية تنظم فحصا إجرائيا بشأن الأنشطة الإرهابية ضد روسيا
Globallookpress Komsomolskaya PravdaGlobal Look Press
صورة أرشيفية
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أفادت لجنة التحقيق الروسية بأنها ستقوم بتنظيم تحقيق في تنظيم وتمويل وسلوك الأعمال الإرهابية من قبل الولايات المتحدة وأوكرانيا والدول الغربية الموجهة ضد روسيا.

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جاء ذلك في بيان للجنة أكد على ضرورة التحقيق في تنظيم وتمويل وسلوك الأعمال الإرهابية من قبل الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول غربية أخرى موجهة ضد روسيا، وفقا للبيان فقد تم تنظيم فحص إجرائي في المكتب المركزي للجنة التحقيق الروسية.

ويأتي التحقيق بناء على استئناف نواب مجلس الدوما كراسوف، وخاريتونوف، ولانتراتوفا والشخصيات العامة دوغين وديركاش بهذا الشأن.

المصدر: RT

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