وجه برلمانيون وساسة ومحامون روس نداء إلى وكالات إنفاذ القانون في بعض الدول لفتح تحقيق بتنظيم وتمويل هجمات إرهابية ضد روسيا من قبل واشنطن والناتو وأجهزة المخابرات الأوكرانية.

ونشرت عضو الدوما يانا لانتراتوفا في قناتها على "تلغرام" (Яна Лантратова) نص الرسالة الموجهة باللغتين الروسية والإنجليزية وموقعة من قبل نواب الدوما نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية)، وأندريه كراسوف (روسيا الموحدة)، وكذلك الفيلسوف ألكسندر دوغين، كما وقع على الرسالة النائب السابق في البرلمان الأوكراني أندريه ديركاش.

ووجهت الرسالة إلى مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، ولجنة التحقيق التابعة لروسيا الاتحادية، ومكتب العدل الاتحادي في ألمانيا، ووزارات العدل في الولايات المتحدة الأمريكية وقبرص وفرنسا.

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وكتبت لانتراتوفا: "قبل بضعة أيام، قمت، في إطار مجموعة من زملائي، نواب مجلس الدوما، وسياسيون، ومحامون محترفون، بالتوقيع على وثيقة تسعى لفتح تحقيق في الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الولايات المتحدة، إلى جانب دول الناتو وأجهزة المخابرات بأوكرانيا، وتنفذها على الأراضي الروسية أو ضد مصالحها".

وتطرقت الرسالة إلى الهجمات الإرهابية التي تم ارتكابها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تفجيرات خطوط أنابيب "السيل الشمالي 1-2" ومقتل عالمة السياسة داريا دوغينا، والصحفيين فلادلين تاتارسكي وغونزالو ليرا، ومحاولة اغتيال الكاتب زاخار بريليبين وآخرين.

المصدر: وكالات