أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1005 عسكريين وإسقاط مقاتلة "Su-27" و228 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا بلغت خسائر العدو 30 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على تحصينات هامة وبلغت خسائر العدو 510 عسكريين و3 دبابات، وآليات عسكرية ومدرعات منها ناقلة الجنود الأمريكية M113 ومدافع غربية، ومحطة إلكترونية Bukovel وتدمير 11 مستودعا للذخيرة.

على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتم صد هجومين وبلغت خسائر العدو 295 عسكريا ومدرعات ودبابة "أبرامز" أمريكية وآليات ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها وتم القضاء على 120 عسكريا وتدمير 3 دبابات، ومعدات للعدو وعربة صواريخ "ستريلا-10" للدفاع الجوي ومستودع ذخيرة ومدافع غربية.

على محور خيرسون حسنت قواتنا مواقعها على طول خط المواجهة وبلغت خسائر العدو 50 فردا ومحطة للحرب الإلكترونية Bukovel-AD.

دمرت قواتنا نقطة توجيه رادارية ومركبة تحكم قتالية ومنصتي صواريخ S-300 ونقطة للمرتزقة الأجانب بالقرب من مدينة خاركوف.

أسقطت دفاعاتنا مقاتلة Su-27 في محيط قرية رايسكويه بجمهورية دونيتسك.

أسقطت دفاعاتنا 4 صواريخ HIMARS أمريكية وقنبلة جوية موجهة JDAM أمريكية.

إسقاط 228 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية