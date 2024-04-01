الأمن الفيدرالي: المسلحون المحتجزون في داغستان متورطون في تمويل إرهابيي "كروكوس" وتزويدهم بالسلاح

أفادت تقارير مركز العمليات المركزية التابع لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية بأن المسلحين المحتجزين في داغستان قاموا بتمويل إرهابيي عملية "كروكوس" الإرهابية وتزويدهم بالسلاح.

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وجاء في البيان الذي نشرته الهيئة: "لقد ثبت أن المسلحين المحتجزين متورطون بشكل مباشر في تمويل وتوفير أموال لمرتكبي العملية الإرهابية في (كروكوس سيتي هول) في 22 مارس الماضي". وقد اعترف أحد المحتجزين بأنه وفر الأسلحة للإرهابيين الذين هاجموا "كروكوس سيتي هول"، وسلّمها في منطقة ميتيشي بضواحي العاصمة موسكو.

وكانت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية قد اعتقلت 3 مسلحين في عملية أمنية خاصة صباح اليوم بمدينة كاسبيسك بجمهورية داغستان الروسية، حيث جاء في بيان اللجنة أن المعتقلين خططوا لهجمات إرهابية، وضبطت في أماكن اعتقالهم أسلحة آلية وذخائر وعبوات ناسفة.

وكان هجوما إرهابيا قد وقع بقاعة "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق، وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 144 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي وأصيب أكثر من 600 آخرين.

المصدر: نوفوستي