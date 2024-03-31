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الأمن الفيدرالي الروسي يحاصر مجموعة إرهابية في داغستان

أخبار روسيا

الأمن الفيدرالي الروسي يحاصر مجموعة إرهابية في داغستان
Sputnik
محج قلعة، أرشيف
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أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية محاصرة الأمن الفيدرالي أفراد مجموعة إرهابية في عدة شقق بأحياء سكنية في مدينتي محج قلعة، وكاسبيسك بجمهورية داغستان.

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وجاء في بيان عن اللجنة: تلقت الأجهزة الأمنية في داغستان معلومات عن مسلحين ضالعين في أنشطة إرهابية، حاصرتهم قوات الأمن الفدرالي الخاصة في عدة شقق بأحياء سكنية في مدينتي محج قلعة وكاسبيسك.

وأضاف: "حفاظا على سلامة المواطنين فرضت إجراءات مكافحة الإرهاب في المنطقة، وشملت إجلاء سكان المباني المجاورة".

المصدر: نوفوستي

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