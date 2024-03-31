الأمن الفيدرالي الروسي يحاصر مجموعة إرهابية في داغستان

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية محاصرة الأمن الفيدرالي أفراد مجموعة إرهابية في عدة شقق بأحياء سكنية في مدينتي محج قلعة، وكاسبيسك بجمهورية داغستان.

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وجاء في بيان عن اللجنة: تلقت الأجهزة الأمنية في داغستان معلومات عن مسلحين ضالعين في أنشطة إرهابية، حاصرتهم قوات الأمن الفدرالي الخاصة في عدة شقق بأحياء سكنية في مدينتي محج قلعة وكاسبيسك.

وأضاف: "حفاظا على سلامة المواطنين فرضت إجراءات مكافحة الإرهاب في المنطقة، وشملت إجلاء سكان المباني المجاورة".

المصدر: نوفوستي