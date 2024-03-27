احتجاز متورط في الهجوم المسلح على مظليين روس في الشيشان عام 2000 (فيديو)

أعلنت السلطات الروسية القبض على رجل متورط في هجوم عصابة مسلحين على جنود السرية السادسة في فرقة بسكوف للإنزال الجوي بالجيش الروسي في الشيشان عام 2000.

وقالت هيئة الأمن الفدرالية ولجنة التحقيق الروسية في بيان اليوم الأربعاء: "تم اعتقال عضو آخر في العصابة، متورط في الهجوم وهو إسلام باتسييف من سكان جمهورية داغستان".

وأضاف البيان أن الرجل وضع قيد الحبس وسيوجه إليه قريبا اتهام بموجب مادة من القانون الجنائي للاتحاد الروسي تخص "التمرد المسلح والمشاركة في عصابة والتعدي على حياة جندي".

وأوضح الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال باتسييف البالغ من العمر 46 عاما، في 20 مارس في قرية بيرام آول بمنطقة خاسافيورت في داغستان.

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وحسب لجنة التحقيق، فقد تم في وقت سابق إثبات تورط 43 شخصا في الهجوم، وقد حكم على 24 منهم بالسجن لفترات طويلة، بما في ذلك السجن مدى الحياة.

ولا يزال خمسة على قائمة المطلوبين، وتم إنهاء الملاحقة الجنائية ضد اثنين من المتهمين بسبب وفاتهما حيث تمت تصفيتهما أثناء إبدائهما المقاومة المسلحة، فيما تنظر المحاكم في قضايا ثمانية متهمين آخرين.

وأكدت لجنة التحقيق "استمرار جهود البحث عن المشاركين في الجرائم الإرهابية في السنوات الماضية الذين أفلتوا من المسؤولية الجنائية".

يذكر أن 84 من عناصر مجموعة المظليين من فرقة بسكوف للإنزال الجوي، قتلوا خلال معركة ضد قوة من المسلحين تفوقهم بالعدد عدة مرات، بالقرب من قرية أولوس كيرت في منطقة شاتوي بالشيشان في فبراير 2000.

المصدر: "تاس"