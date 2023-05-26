الأمن يعتقل ثلاثة أشخاص شاركوا في قتل مظليين روس في عام 2000

أفاد مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه تم في قبردينو بلقاريا، اعتقال ثلاثة أشخاص من عصابة ​​شامل باساييف وخطاب، شاركوا في قتل مظليين روس عام 2000.

وأضاف المصدر: "تم الحصول على أدلة دامغة لا يمكن التشكيك فيها، تؤكد مشاركة باتيروف أنزور وكازانشيف أصلانبيك وناكوسوف تيموراز وهم من سكان قبردينو بلقاريا، في جريمة قتل 84 مظليا من فرقة بسكوف لقوات الإنزال الجوي".

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وأشار المصدر، إلى أنه سيتم توجيه التهم إلى المعتقلين الثلاثة وفقا لمواد "عصابة قطاع طرق" و"التمرد المسلح" و"التطاول على حياة عناصر الهيئات الأمنية"، من قانون العقوبات الجنائية الروسي.

ويشار إلى أن رجال المظلات من مقاطعة بسكوف الروسية، قتلوا في عام 2000 في منطقة شاتوي بالشيشان في معركة مع مجموعة من عصابة شامل باساييف وخطاب، كانت تفوقهم بالعدد بشكل كثير. وكانت تلك المعركة واحدة من أكثر الأحداث المأساوية في عمليات مكافحة الإرهاب في شمال القوقاز في 1999-2000.

وخلال المعركة التي استمرت من 29 فبراير إلى 1 مارس، صمد 90 عسكريا من سرية المظليين السادسة، التي كانت تحتل تلة مهيمنة، أمام هجمات مجموعة من المسلحين الخارجين من الحصار وصل عددهم إلى 2.5 ألف شخص. وأسفرت تلك المعركة الدامية عن مقتل 84 مظليا.

وتكريما لشجاعتهم، حصل 22 مظليا على لقب "بطل روسيا" بما في ذلك 21 منهم بعد وفاتهم. وتم منح وسام الشجاعة لـ 68 جنديا وضابطا، 63 منهم بعد وفاتهم.

المصدر: نوفوستي