بوتين يحيي ذكرى 90 مظليا واجهوا ألفي إرهابي حاصروهم

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة بسكوف اليوم، مراسم إحياء ذكرى مظليي فوج قوات الإنزال 104 الذين قاتلوا حتى آخر طلقة، ولم يستسلموا لألفي إرهابي حاصروهم في جبال الشيشان.

وسبقت فعاليات اليوم، مراسم حضرها رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف لإحياء ذكرى المظليين في قرية أوروس كيرت في جمهورية الشيشان الروسية، حيث دارت موقعة مظليي بسكوف قبل 20 عاما.

سرية مظليي بسكوف، عدّت 90 فردا، نجا منهم 6 فقط. أحدهم ظن المهاجمون أنه ميت فتركوه، والباقون استطاعوا الانسحاب، قفزا من المرتفع، أو تسللوا مجتازين طوق المسلحين.

المصدر: RT