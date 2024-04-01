رجل أعمال أمريكي: أوكرانيا تلقت كدولة أكبر هزيمة في التاريخ المعاصر

اعتبر الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس فشل الهجوم المضاد الأوكراني المدعوم بشتى الوسائل من واشنطن وحلف "الناتو" بأنه كان إحدى أكبر هزائم الدول في التاريخ المعاصر.

وجاءت تصريحات الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس على صفحته الخاصة على منصة "إكس"، وذلك تعليقا على ما قاله إيلون ماسك حول احتمال خسارة أوكرانيا لجميع أراضي البحر الأسود، وكتب فيه إن "الهجوم المضاد الأوكراني يعد واحداً من أكبر الهزائم في تاريخ الحرب الحديثة، حيث كانت الدبابات والجنود يركضون بتهور عبر حقول الألغام بينما كانت المدفعية الروسية تنهمر عليهم من مواقع شديدة التحصين".

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ولفت إلى أن دعم واشنطن المتهور لكييف أدى إلى الوضع الحالي في أوكرانيا، مضيفا بالقول إن "هؤلاء الناس حمقى ولا ينبغي الثقة بهم".

Ukraine’s Summer Counteroffensive was one of the biggest debacles in the history of modern warfare, with tanks and soldiers running headlong into minefields while Russian artillery rained down on them from heavily fortified positions. As Elon points out, this should have been… https://t.co/oeOkdcRJkA — David Sacks (@DavidSacks) March 30, 2024

وتتكبد قوات كييف يوميا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية رغم المساعدات المالية والعسكرية الضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كبرى، ، فيما تعزز القوات الروسية مواقعها وتحصن خطوط دفاعاتها على مختلف الجبهات.

المصدر: RT