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رجل أعمال أمريكي: أوكرانيا تلقت كدولة أكبر هزيمة في التاريخ المعاصر

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رجل أعمال أمريكي: أوكرانيا تلقت كدولة أكبر هزيمة في التاريخ المعاصر
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اعتبر الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس فشل الهجوم المضاد الأوكراني المدعوم بشتى الوسائل من واشنطن وحلف "الناتو" بأنه كان إحدى أكبر هزائم الدول في التاريخ المعاصر.

وجاءت تصريحات الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس على صفحته الخاصة على منصة "إكس"، وذلك تعليقا على ما قاله إيلون ماسك حول احتمال خسارة أوكرانيا لجميع أراضي البحر الأسود، وكتب فيه إن "الهجوم المضاد الأوكراني يعد واحداً من أكبر الهزائم في تاريخ الحرب الحديثة، حيث كانت الدبابات والجنود يركضون بتهور عبر حقول الألغام بينما كانت المدفعية الروسية تنهمر عليهم من مواقع شديدة التحصين".

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ولفت إلى أن دعم واشنطن المتهور لكييف أدى إلى الوضع الحالي في أوكرانيا، مضيفا بالقول إن "هؤلاء الناس حمقى ولا ينبغي الثقة بهم".

وتتكبد قوات كييف يوميا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية رغم المساعدات المالية والعسكرية الضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كبرى، ، فيما تعزز القوات الروسية مواقعها وتحصن خطوط دفاعاتها على مختلف الجبهات.

المصدر: RT

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