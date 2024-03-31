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أرمينيا تعلن أنها لا تنوي الانضمام إلى الناتو

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أرمينيا تعلن أنها لا تنوي الانضمام إلى الناتو
Sputnik
وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان
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قال وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان،  إن أرمينيا لا تنوي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وأن لديها بالفعل تعاونا مع المنظمة.

وقال وزير الخارجية الأرميني في مقابلة مع قناة "تي.إن" التلفزيونية: "لدينا بالفعل تعاون مع حلف شمال الأطلسي، ونشارك في عمليات حفظ السلام في أفغانستان، وقمنا بزيادة وجودنا في كوسوفو، وهذا شكل من أشكال التعاون".

وأضاف ميرزويان: "إذا كنا نتحدث عن نية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، فلا. اليوم هذه القضية ليست على جدول أعمال أرمينيا".

المصدر: نوفوستي

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