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سوريا.. الطيران الحربي الروسي يوجه ضربة لمسلحين بعد خروجهم من التنف

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سوريا.. الطيران الحربي الروسي يوجه ضربة لمسلحين بعد خروجهم من التنف
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قال اللواء يوري بوبوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، إن القوات الجوية دمرت قاعدة للمسلحين بمحافظة حمص.

أوضح اللواء في بيان: في 31 مارس، وجه الطيران الحربي الروسي ضربة جوية لقاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال المراح بمحافظة حمص".

من ناحية أخرى تم تسجيل خمسة خروقات في منطقة التنف خلال يوم واحد، قامت بها طائرتان من طراز "إف 15" ومقاتلتان من طراز "رافال" وطائرة استطلاع من طراز "بي 350".

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المصدر: ريا نوفوستي

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