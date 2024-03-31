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الولايات المتحدة تقترب من اتخاذ قرار بتسليم صواريخ "ATACMS" إلى أوكرانيا

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الولايات المتحدة تقترب من اتخاذ قرار بتسليم صواريخ
AFP
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أعلن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر، أن الإدارة الأمريكية تقترب من اتخاذ قرار بنقل صواريخ ATACMS الباليستية التكتيكية إلى أوكرانيا.

وفي حديثه عن تخصيص المساعدة العسكرية الأمريكية لكييف، قال تيرنر: "لكن بالإضافة إلى هذا الطلب للحصول على تمويل إضافي وتجديد مخزون الأسلحة، نحتاج إلى نقل أنظمة بعيدة المدى لها. ولم يجرؤ البيت الأبيض على القيام بذلك".

وصرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال تشارلز براون في وقت سابق من هذا الأسبوع حول احتمال تزويد كييف بصواريخ باليستية تكتيكية من طراز "ATACMS" بأن التهديد بتصاعد التوتر في أوكرانيا لم يعد الآن مرتفعا كما كان من قبل.

ويمكن إطلاق صواريخ "ATACMS" التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر باستخدام نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد "هيمارس" (HIMARS).

المصدر: تاس

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