وفاة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بسبب الجوع في غزة

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم الأحد، وفاة 4 مواطنين بينهم طفلان بسبب المجاعة في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ما يرفع عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية إلى 34 مواطنا.

وقالت المصادر إن "4 مواطنين بينهم طفلان توفوا اليوم، نتيجة سوء التغذية والجفاف ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة". مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء المجاعة إلى 34 بينهم 31 طفلا.

ويتعرض قطاع غزة، لحرب إسرائيلية دموية منذ السابع من أكتوبر 2023، ما خلف ظروفاً إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.

وبات المواطنون ولا سيما في محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة في ظل الشح الشديد في الغذاء والإمدادات الحياتية مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 18 عاما.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، خاصة مع نزوح أكثر من 1.3 مليون مواطن من شمال غزة إلى جنوبها، وتحديدا إلى رفح.

ولا تكتفي قوات الجيش الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بل تتعمد استهداف المواطنين من منتظري المساعدات، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 32705 قتلى، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75190 مصابا، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الجيش الإسرائيلي طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

المصدر: وفا